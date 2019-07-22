Hamburger siparişi ile uyuşturucu geldi

Kızı ile beraber McDonald’s’a gidip hamburger sipariş eden kadın hayatının şokunu yaşadı. Siparişiyle birlikte üzerinde Marvel karakteri Punisher’ın olduğu bir ecstasy hap bulan kadın durumu hemen polise bildirdi.

Galler’de Charlotte Morgans isimli kadın Merthyr’de bulunan Cyfartha Retail Park McDonald’s’ta 4 yaşındaki kızıyla birlikte hamburger yemek istedi. Bunun için çocuklar bölümünde bir masaya oturan Morgans, siparişini aldıktan sonra masada kendisini dehşete düşüren bir şey keşfetti.

Üzerinde Marvel karakterlerinden Punisher’ın olduğu bir ecstasy hapını fark etti. Durumu hemen polise bildiren kadın kızının kendisi fark etmeden önce şeker sanıp yutabileceği hapın korkunç sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Son dönemde Galler’de gençler arasında yaygın olarak kullanılan ectasy, bir çok ölüm olayının da sorumlusu olarak gösteriliyor.

Hapı gördüğü ilk anda ectasy olduğunu anlamadığını belirten Morgans, “İnternetten baktığımda ne olduğunu anladım. Yanımıza gelen temizlikçiye verdim. O da müdürüne vereceğini söyledi” açıklamasında bulundu.

McDonald’s sözcüsü, olayı doğrulayarak konu hakkında polisle işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sözcü, ecstasy yerine ‘eşya’ tabirini kullanarak kısmen de olsa olayı gizlemeye çalıştı. Sözcü, kendi imkanlarıyla da araştırma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ay 19 yaşındaki bir genç Wight Adası’ndaki Shanklin bölgesinde bulunan dairesinde ‘Punisher hapı’ kullandıktan sonra hayatını kaybetmişti. Polis yetkilileri ‘Punisher’ın normal ecstasy’den bir kaç kat daha tehlikeli olduğunu açıkladı.