Rum siyasi parti başkanları toplantısı sona erdi…“Akıncı’nın önerisi kabul edilemez”

1 hour önce
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Limasol’da bir araya gelen Rum siyasi parti başkanlarının toplantısının sona erdiği haber verildi.Rum siyasi parti başkanlarının ortak açıklamasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “önerisinin kabul edilemeyeceği” sonucunun çıktığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi’nin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklamada “önerinin Kıbrıs sorununun özünden uzaklaştığı, öte yandan menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler içermesinden ötürü kabul edilemeyeceğinin ifade edildiğini” bildirdi.

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