“AB havlıyor ama Türkiye’yi ısırmıyor”

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan bir haberde AB üyesi en az 12 ülkenin Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri gerekçesiyle yaptırım uygulamamasını eleştirdi.

Politis haberi “AB Havlıyor Ama Türkiye’yi Isırmıyor… Bir Düzine Üye Devletten Yaptırımlara Kesin ‘Ohi’… Brüksel’de Kişi ve Şirketleri Hedefleyen Rusya tipi Yaptırımlar Tartışma Dışı… Lute’un Bölge Ziyaretini Ağustos’a Aktarması İle Gerilimin Tırmanması Zor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Haberde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye karşı önerdiği üst düzey görüşmelerin ve 145 milyon 800 bin Euro’luk üyelik yardımının kesilmesinin de dahil olduğu önlem önerileri dışında Fransa’nın yaptığı karşı önerinin de sadece 5 üye ülkenin desteğini alabildiğine dikkat çekildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Türkiye’ye Rusya tipi yaptırım uygulanması önerisinin Brüksel’de iki gündür tartışma konusu bile edilmediğine dikkat çekerek, “Komisyon’un gönderdiği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı muhtemel önlemler taslağının, ‘hedefli önlemler’ başlığını taşıyan dördüncü bölümüne halihazırda 12 üye devlet, temsilcileri aracılığıyla olumsuz görüş belirtti” ifadesine yer verdi.

Habere göre hedefli önlemlere (yaptırımlar) dair her türlü tartışmayı reddeden ülkeler arasında Polonya, Macaristan ve Bulgaristan da var. Genel olarak Türk nüfusa sahip Almanya ve Bulgaristan gibi ülkeler Komisyon’un Türkiye aleyhine inisiyatifine kuşkulu yaklaşıyor.

Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına olumsuz görüş belirtilmesi üzerine Fransa, farklı bir öneri ortaya koydu ancak öneri, aralarında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da bulunduğu sadece 5 ülkeden destek bulabildi.

Komisyon’un önerdiği ve bugün Temsilciler Konseyi’nde, pazartesi günü de Dış Konular Konseyi’nde ele alınacak olan Türkiye’ye uygulanabilecek önlemler listesinde birinci kategoride Türkiye ile AB arasında uluslararası politika, ekonomi, enerji, taşımacılık, tarım ve Türkiye-AB ilişkileri konularında bakanlar düzeyinde temastan kaçınılması bulunuyor.

İkinci kategoride Avrupa’nın Türkiye’ye üyelik öncesi yardımının 145,8 milyon Euro azaltılması ve Avrupa Yatırım Bankası’na, Türkiye’deki kredi faaliyetlerini tekrar incelemesi çağrısı var.

Üçüncü kategorideki yaptırım önerileri Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması için 2016’da başlayan müzakerelerin kesilmesi ve Türkiye-AB katılım komitesi çalışmalarının -bir sonraki toplantısı önümüzdeki kasım ayında planlanıyor- ertelenmesi.

Dördüncü kategorideki yaptırımlar ise Ukrayna tipi önlemlerdi, ki bunlar halihazırda reddedilmiş görünüyor.