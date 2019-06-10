Mağusa’da görülen köpek balıkları korkuttu

KKTC Mağusa’da bulunan Palm Beach Sahilinden 1 kilometre uzaklıkta balık avlamaya çıkan balıkçıların ağına 2 köpek balığı yakalandı. Sahile yakın bir bölgede yakalanan köpek balıkları vatandaşı endişelendirdi.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Mağusa’da balıkçılık yapan Yıldıray Kurt ile Sadettin Elepta’nın ağlarına bugün öğle saatlerinde 50 metre derinlikte iki köpek balığı takıldı.

Birisi mavi köpek balığı diğeri ise halk dilinde camgöz olan her iki cinside gören vatandaşlar şaşkına döndü. Özellikle mavi köpek balığının kan kokusuna duyarlı bir balık türü olduğu boylarının ise 120 santim olduğu öğrenildi.

Gazimağusa’da Palm Beach Sahilinden 1 kilometre içerisinde Yıldıray Kurt ve Sadettin Elepta’nın ağlarına 50 metre derinlikte yakalanan balıkların sahile yakınlığı vatandaşları ürküttü.