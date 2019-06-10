Vietnamlı oyuncuya kıyafeti yüzünden soruşturma açıldı

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçen ay katıldığı Cannes Film Festivali’nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde soruşturma açıldı.

Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.

O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti.

‘YETKİLİLERE GÖREV VERDİM’

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.