Erhürman Londra’da Türk okulları ziyaret etti

3 saat önce
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Londra’daki temaslarını bugün tamamlayacak Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulunu ziyaret etti.

Başbakan Erhürman, okul yetkililerinden bilgi aldı, öğretmenler ve ailelerle görüştü, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Okulda verilen eğitim ve ders kitapları hakkında da bilgi alan Erhürman, öğretmen ve okul yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Erhürman, öğrencilerin tiyatro ve halk dansları çalışmalarını da izledi.

Başbakan Erhürman, bu gece ülkeye dönecek.

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