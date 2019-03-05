KKTC Başbakanı Erhürman, Londra’da temaslarda bulunacak

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunacak.

Erhürman, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile “Halkla Buluşma” etkinliğinde bir araya gelecek, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileriyle toplantı yapacak, sivil toplum örgütleriyle görüşecek ve bazı etkinliklere katılacak.

Başbakan Erhürman bu amaçla yarın Londra’ya gelecek ve temaslarını tamamlamasının ardından 10 Mart Pazar günü KKTC’ye dönecek.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Londra’da, KKTC Londra Temsilciliğinin düzenlediği ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimine katılacak. 6 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte resepsiyon da verilecek. 6 Mart Çarşamba saat 19.00’da KKTC Temsilciliği tarafından Kadınlar Günü vesilesiyle Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında; ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimi ve Barones Meral Ece, Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan ve önceki dönemler FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz’ın yapacağı konuşmalar ve resepsiyon yer alacak.

Erhürman, 7 Mart Perşembe günü Londra’daki Kıbrıslı Türk İşadamları ile bir araya gelecek ardından “Halkla Buluşma” toplantısına katılacak. Anılan etkinlik kapsamında; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in yapacağı kısa sunumların ardından Erhürman’ın konuşması ve soru-cevap bölümü yer alacak.

8 Mart 2019, Cuma günü saat 12.00’de Grand Palace Banqueting Suite’de gerçekleşecek İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin (TWPA) Dünya Kadınlar Günü Yemeği’ne katılacaktır.

Temasları çerçevesinde 8 Mart Cuma günü saat 12.00’de Grand Palace Banqueting Suite’de İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin (TWPA) düzenleyeceği Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak olan Erhürman, akşam da KKTC Londra Temsilciliğinde saat 17.00 – 18.30 saatleri arasında Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk derneklerinin başkanlarıyla toplantı yapacak.

Erhürman, aynı gün 19:00’da ise Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileriyle görüşecek.

Erhürman, 9 Mart’ta da Londra Dayanışma Derneği ile toplantı yapacak, ardından Türk Toplumu Futbol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol takımları arasında oynanacak maçı izleyecek. Erhürman, akşam da “Turkish Cypriot Trust UK” tarafından düzenlenen “Turkish Cypriot Awards Ceremony” balosuna katılacak.