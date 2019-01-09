Hasan Taçoy Londra’da gündemi değerlendirdi

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Hasan Taçoy Londra’da, Britanya İngiltere Kıbrıslı Türk Birliği (BTCA) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) tarafından organize edilen toplantıya katıldı.

8 Ocak Salı günü 19.30’da 4 Willoughby Road, Hornsey, London, N8 OHR adresinde gerçekleşen toplantıda, Taçoy İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelip katılımcılar tarafından sorulan soruları cevapladı.

Açılış konuşmasını yapan İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Hasan Taçoy’un Londra’da toplum üyeleri ile bir araya gelmesinin önemini vurguladı ve Taçoy’un genel sekreterlik görevinde, başarılar diledi.

Temaslar çerçevesinde Londra’yı ziyaret ettiğini belirten Hasan Taçoy, burada yaşayan Kıbrıslı Türk toplum ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“KKTC ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİNİ YAPIYOR MU?”

Taçoy, Kuzey Kıbrıs’ta birçok konuda aktif bir siyaset ile yanıt vermeye çalıştıklarını ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere karşı devletin tavrına değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs meselesi, iç meseleler ve dış ilişkiler de dahil, bütün kademeleri ele alarak birçok çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bununla ilişkin, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgili kendime sürekli soru soruyorum. Öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine düşen görevi, İngiltere’de yaşayan insanlara karşı görevini yapıyor mu diye soruyorum. İkincisi ise, Kıbrıs’tan göç eden Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’la giderek zayıflayan bağlarına yanıt aramak.”

Taçoy, özellikle Londra ziyaretinde gözlemlemeye çalıştığı birçok konu olduğunun ve Kıbrıs’tan buraya gelen öğretmenlerle ve farklı kesimlerde bulunan vatandaşlarla sohbet ettiğini söyledi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA

Taçoy “Burada yaşayan insanlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hala daha birçok şeyi beklemektedir. Lakin, KKTC sizden neler bekler sorusuna yanıt yok. Buradaki insanlar haliyle KKTC’yi kendine vatan olarak görmektedir. Dolayısıyla, iç meseleler, askerlik, toprak ve Kıbrıs sorunu hakkında birçok soru sorup yanıt bulma yoluna girebilir. Beklentileri bunlar olabilir ama KKTC buradaki yaşayan insanlardan da birlik ve dayanışma bekliyor ve istiyor” ifadelerini kullandı.

Taçoy, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC kimlik kartı alması çağrısında bulanarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki KKTC kimlik kartı sayısı 400.000 ve İngiltere’de yaşayan 300.000’den fazla Kıbrıs Türk var. Lakin, biz kendi değerlerimize ve kimliğimize sahip çıkamıyoruz. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler KKTC kimlik kartı almalı ve özellikle genç nesli de kimlik kartı alması için teşvik etmeli” dedi.

Taçoy, KKTC’deki siyasetçilerin İngiltere’ye karşı ilgisi arttıkça, buradaki halkın da Kıbrıs’a karşı ilgilisinin artacağını söyledi. Taçoy konuşması ardından katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı.

Seçme ve seçilme hakkı ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Taçoy, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bulunmadığı sürece, seçme ve seçilme hakkının mevcut koşullarda verilmeyeceğini belirtti.