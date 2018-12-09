Lute, 15 Aralık’ta Kıbrıs’ta

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda yardıma hazır olduğu mesajı verdi

BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önceki gün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin haberler ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamaları Rum basınının dünkü gündeminde yer aldı.

Politis gazetesi “Kritik Haftalar – Lute 15-16/12 Tarihlerinde Kıbrıs’ta – Mogherini Biz De Varız Dedi” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Hane Holl Lute’un 15-16 Aralık tarihlerinde adada olacağını belirtirken, önceki gün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Mogherini’nin Lute’la gerçekleştirdiği görüşmede, AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu mesajını verdiğini belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in ise önceki günkü açıklamasında, Lute’un 15-16 Aralık tarihlerinde Kıbrıs’ta olacağını duyurduğunu aktardı. (KIBRIS.COM)