“Çavuşoğlu’ndan çok ilginç şeyler duydum”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmenin üç gün sonrasında basın açıklaması yaptı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “iki devletli çözümü görüşmekle” suçladı.

Fileleftheros gazetesi “Andros’tan Ağır Suçlama – Başkanı Açıkça İki Devletli Çözüm İçin Çalışmakla Suçladı – Prodromu: AKEL Genel Sekreterinin Açıklamaları Çelişkili” başlıkları altında verdiği haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ve Rum Sözcü Prodrmos Prodromu’nun yanıtına geniş yer verdi.

Gazete, Kiprianu’nun Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından üç gün geçtikten sonra dün basın açıklaması yaptığını, ilk açıklamalarında görüşme konusunda önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendireceğini duyurmasına karşın Anastasiadis’e “ağır suçlamalar” yönelttiğini yazdı.

Kiprianu’nun açıklamasında, Çavuşoğlu’yla görüşmesine ilişkin soruları dün de yanıtsız bıraktığını aktaran gazete, buna karşın “Çavuşoğlu’ndan duyduklarının, Anastasiadis’e yönelttiği suçlamaları desteklediği” imasında bulunduğunu belirtti.

Kiprianu açıklamasında, Çavuşoğlu’nun kendisine “pek çok ve ilginç şey” söylediğini ve bunların bir gün günışığına çıkmasını umut ettiğini belirterek, “görüşülmekte olan alternatif çözümün bölünme olduğunu” iddia etti.

Müzakere sürecinin 44 yıldır başarısız olduğunu ve bazı kesimlerin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünün mümkün olmadığı argümanını savunduklarını ifade eden Kiprianu, “federasyon çözümünün terk edilmesi fikrinin üst düzeyde bile görüşülüyor gibi göründüğünü ve öngörülen alternatif çözümün birleşik devlet değil bir tür bölünme olduğunu” savundu.

Kiprianu, Anastasiadis’e yönelik “geciktirme politikası ve Crans Montana ile Mont Pelerin zirveleri sonrasında izlediği yanlış tutuma” ilişkin iddialarını yinelediği açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakere sürecinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini, yani o dönemdeki uzlaşıların, Guterres çerçevesinin ve çözümün uygulanması mekanizmasının korunmasını istediğini belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’in kendilerine “bozuk bir plak gibi” ne önerdiklerini sormaktan vazgeçmesini, BM Genel Sekreteri’nin taleplerinin kabul edilmesini istediklerini de vurguladı.

“Referans şartlarının kabulü için mevcut kısa dönemin değerlendirilmesinin gerektiğini” de dile getiren Kiprianu, “Anastasiadis, eğer bu başarılamazsa bize de sorumluluk yükleneceğinin ve kalıcı bölünmenin hiç olmadığı kadar yakın olacağının farkında mıdır?” şeklinde konuştu.

Anastasiadis’in tutumundaki değişikliğin sebebinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu mu olduğunun sorulması ve kendisinin bu yöndeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Kiprianu “kamuoyu önünde böyle bir şey söylemediği” yanıtını verdi.

Netanyahu’nun, İsraillilerle Filistinliklerin birlikte yaşayamayacakları ve araya bir duvar inşa edilmesi gerektiği düşüncesini benimsediğini hatırlatan Kiprianu, Netanyahu’nun Kıbrıs sorununa yaklaşımının nasıl olduğunun bu politikaya bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “İki Devlet ve Konfederasyon İhanettir – Anastasiadis: AKEL’in Sızdırmalarını Yorumlamıyorum” başlıkları altında verdi.

Gazete, Kiprianu’nun “iki devlet veya konfederasyon çözümünü vatan hainliği” olarak nitelendirdiğini belirtirken, Anastasiadis’e yönelik eleştirilerinin ise Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmede de doğrulandığını söylediğini aktardı.

Kiprianu’nun dünkü açıklamasında, “bazılarının Anastasiadis’in farklı bir çözüm, konfederasyon veya iki devlet unsurlarına sahip bir çözümü istediğini iddia ettiklerini” belirttiğini ve Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşmede de doğruladığı imasında bulunduğunu yazan gazete, “referans şartlarında uzlaşıya varılmasının elzem olduğunu da vurguladığını” aktardı.

ANASTASİADİS YORUMLAMADI

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün akşam yaptığı açıklamada, AKEL’den gelen sızıntıları “yorumlamadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “yeni bir diyalog için, Kiprianu’nun beni takip etmem yönünde çağırdığı beklentilerin varlığı konusunda benim de cesaretlenebilmem için, temasları hakkında, yapması gerektiği gibi, beni bilgilendirmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, Çavuşoğlu’nun “Politis” gazetesine röportajının her şeyi kendiliğinden anlattığını, bu yüzden yorum yapacak bir şeyi olmadığını da vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’e yönelik eleştirilere yanıtın Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’dan geldiğini aktardı.

Prodromu, Çavuşoğlu’nun röportajının son dönemde Anastasiadis’i sürekli eleştirenlere yanıt teşkil ettiğini iddia ederek, röportajın Anastasiadis’e yöneltilen eleştirilerin ne kadar temelsiz olduğunu ortaya koyduğunu öne sürdü.

Kiprianu’nun suçlamalarını çelişkili ve tutarsız olarak nitelendiren Prodromu, Guterres çerçevesinin Anastasiadis’in çabalarıyla oluştuğunu, Kiprianu’nun bir yandan çerçeveyi benimseyip desteklerken öte yandan ise Anastasiadis’i suçlamasının tutarsızlık teşkil ettiğini savundu.

Prodromu, Kiprianu’nun “eleştirmek için eleştirdiği” iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla duyurdular:

Politis: “İki Devlet İhanettir – Andros Kiprianu Kıbrıs Sorununa İlişkin Dün Sert Konuştu – Başkan Cevap Vermiyor”.

Haravgi: “AKEL Bölücü Çözümlere Engel – Çavuşoğlu’nu Müzakere Masasında Deneyelim” (HABERKIBRIS)