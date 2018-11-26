Çavuşoğlu’ndan Federasyon açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Politis gazetesinde yayımlanan röportajında ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor.

Politis’in muhabiri Çavuşoğlu’na Mustafa Akıncı’nın iki bölgeli federasyon dışındaki diğer çözümler üzerinde hem fikir olmadığını söylemesi üzerine Çavuşoğlu’nun “Bu onun şahsi görüşü olabilir” cevabı aldığı kaydedildi. Yine röportajı yapan gazetenin muhabiri Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri olduğunu ifade ettiğinde ise Çavuşoğlu “Olabilir ancak hem Kıbrıs Türk hükümetinin hem de Kıbrıslı Türklerin de söz hakkı vardır. Ancak Crans Montana’da, Cenevre’de, Annan planı ile, federasyona yönelik çabalar başarısız oldu” dediği belirtildi. Çavuşoğlu, federal çözümün başarısızlığa uğradığını ifade ederek Türkiye olarak bu çözümü ihtimaller dışında tutmadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Federasyon da olabilir. Ancak şahsi görüşüm, yıllardır yaşadığımız tecrübeler nedeniyle, hep birlikte diğer seçenekleri de ele almamız gerektiği yönündedir” cevabını verdi. (HABERKIBRIS)