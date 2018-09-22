Spehar: Adada kalıcı barışa ulaşılabilmesi adına herkes birlikte çalışmalı

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’ta yaşayan herkesin Adada kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi adına birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Spehar, yayınladığı Uluslararası Barış Günü mesajında, herkes için onur, eşitlik ve devredilemez hakların güvence altına alındığı “Magna Carta” olarak da bilinen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 70. yılı olmasına vurgu yaptı.

BM’nin bu yıl “Barış Hakkı”na vurgu yaptığını belirten Spehar, BM için barış hakkının sadece şiddet ve çatışma ortamının olmaması değil aynı zamanda tüm insan haklarının korunması ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi demek olduğunu dile getirdi. Spehar, bunun ancak bireyler ve toplumların sadece kendi haklarını değil, aynı zamanda başkalarının haklarını ve ihtiyaçlarını da kabul ettikleri zaman, hoşgörü, dayanışma ve karşılıklı anlayışı uygulamaya koyduklarında elde edilebileceğini belirtti.

Spehar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2018 Uluslararası Barış Günü’nü kutladığımız gibi, artık her zamankinden daha fazla, barış vesilesine ihtiyaç var ve buna destek verilmesi gerekir. Kadınların ve gençlerin daha fazla katılımı özellikle önemli. İnanmak yeterli değil; bütün topluluklar bir gerçeklik yaratmak için birlikte çalışmalı.” (HABERKIBRIS)