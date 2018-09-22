Aşırı sağcı UKIP’ten İslam karşıtı manifesto

İngiltere ‘de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), sonbahar kongresinde İslam karşıtı politikalar içeren manifesto yayımladı.

Partinin Birmingham’daki sonbahar kongresinde yayımladığı geçici manifestoda Müslümanlara özel hapishaneler açılması, göçmenlere yönelik güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılması ve ülkedeki ırkçılık karşıtı yasaların kaldırılması isteği yer aldı.

Manifestoda mahkumların ayrılması veya sadece Müslüman mahkumlar için hapishane inşa edilmesi gerektiği belirtilerek, UKIP’in bunu sağlayacağı vaadinde bulunuldu.

Manifestoda İngiliz yasalarındaki “nefret suçu”nun kaldırılması ile hükümetin eşitlik politikasını hayata geçiren Eşitlikler ve İnsan Hakları Komisyonu’nun kapatılması talebi de yer aldı.

Kongrede aşırı sağ örgütlerden partiye üye kaydını yasaklayan düzenlemenin de kaldırılması bekleniyor.

Partinin lideri Gerard Batten’ın, Cumartesi günü ülkenin kuzeydoğusundaki Sunderland kentinde aşırı sağ eğilimli futbol fanatiklerinin oluşturduğu Demokratik Futbol Gençler Birliğince (DFLA) düzenlenen gösteriye katılarak Hazreti Muhammed‘e hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Partinin eski lideri Nigel Farage da Batten’ı eleştirerek partiyi bütünüyle İslam karşıtı çizgiye taşıdığı uyarısında bulunmuştu.

UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak parlamentoya bir milletvekili sokabilmişti. Partinin oyu 2017’de yapılan erken seçimde yüzde 1,8 düşerken parlamentoda hiç sandalye kazanamadı.