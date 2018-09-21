Demi Rose Ibiza’da

Instagram sayesinde şöhretini artıran genç model Demi Rose bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi. Ibiza’da tatil yapan manken, zaman zaman da çalıştı.

Sosyal medya şöhreti olarak adını duyurduktan sonra kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Demi Rose Mowby, bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi. İspanya’nın gözde tatil merkezi Ibiza adasını mesken tutan Demi Rose, kendi tasarladığı bikinilerin modelliğini de kendisi yaptı. ATV aracına da binen Rose objektiflere böyle poz verdi.