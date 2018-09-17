Güney Kıbrıs % 48 daha pahalı Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırması, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğunu,ortaya koydu.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırması, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğunu, seçilen örnekleme göre Güney Kıbrıs’ın Kuzey’den % 48 oranında daha pahalı olduğunu ortaya koydu.

Oda görevlilerimizin 6 Eylül 2018 tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun bir şekilde alış-veriş yapıldığı düşünülen üçer marketten alınan fiyatların ortalamasının toplamı Kuzey Kıbrıs için 906 TL olarak belirlenirken, bu rakam Güney Kıbrıs için 1 345 TL olmuştur.

Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın %48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır.

Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır. Bu arada, hükümetin özellikle KDV indirimi olarak aldığı önlemlerin marketlerimizde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemlenmektedir.

Bu tutum, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken odamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Basının ve kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İşte Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan alınan ürün fiyatlarını gösterir liste: