İngiliz vatandaşlarından Güney Kıbrıs’a kaçak tütün geçirme girişimi

ALTI İngiliz vatandaşının, “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısı yoluyla KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tütün geçirme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

3 gün önce
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ALTI İngiliz vatandaşının, “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısı yoluyla KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tütün geçirme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Haravgi gazetesi, içerisinde altı İngiliz vatandaşının bulunduğu KKTC plakalı iki ticari aracın, 11 Ağustos Cumartesi günü Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçişleri sırasında Rum Gümrük Memurları tarafından durdurulduğunu; şahısların valizlerinde yapılan kontrolde 7 kilo 530 gram tütün ile 27 karton sigara ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Gümrük memurları tarafından tütün ve sigara ürünlerine el konulurken; İngiliz vatandaşları, 4 bin 265 Euro para cezasını ödemeleri sonrasında serbest bırakıldı.

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