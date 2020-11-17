Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı

8 hours önce
0 284 Bir dakikadan az

İngiltere’de trafik kontrolünde durdurulan hemşireden gelen koku üzerine yapılan aramada, kadının çantasında maymun tozu ismi verilen uyuşturucu madde bulundu. Polis merkezine götürülen hemşirede yapılan detaylı arama sonucunda kadının cinsel organından poşetin içine koyulmuş 27.3 gram eroin çıktı.

İngiltere’nin Stoke-on-Trent şehrinde yaşayan 25 yaşındaki hemşire Lauren Colclough, aracı ile giderken polis tarafından durduruldu. Polis memuru, çantasında uyuşturucu bulunan hemşireyi polis merkezine götürdü.

CİNSEL ORGANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis merkezinde yapılan üst aramasında Lauren’in çantasında bulunan maymun tozunun yanı sıra cinsel organında poşetin içine koyulmuş 27.3 gram eroin bulundu. Mahkeme hemşireye 8 ay hapis cezası verdi. Cezası iki yıl ertelenen hemşire bu süre zarfında aynı suçu işlerse cezasını çekmek için cezaevine yollanacak.

40 GÜNLÜK REHABİLİTASYON UYGULANACAK

Lauren, polise verdiği ifadede maymun tozu kullanmadığını ama her gün eroin kullandığını söyledi. Mahkeme hapis cezasının yanı sıra Lauren’e 40 günlük bir rehabilitasyon tedavisi uygulanmasına karar verdi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

7 hours önce
207

İngiltere’de “aşırı sağ düşünce” çocuklar arasında yaygınlaşıyor

8 hours önce
484

Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı

8 hours önce
615

İngiltere’de polis, 5 milyon poundluk Apple ürünü çalan hırsızların peşinde

9 hours önce
464

Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında anlaşma

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.