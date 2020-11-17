İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası

14 hours önce
0 600 Bir dakikadan az

İngiltere’de dün açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 681’e yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 213 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 618, toplam can kaybı ise 52 bin 147 olarak duyuruldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 hours önce
111

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı

9 hours önce
191

Koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

1 day önce
189

Dünyada Covid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti

2 days önce
176

ABD’de vaka sayısı 11 milyonu aştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.