İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakası

İngiltere’de dün açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 681’e yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 363 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 213 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bin 618, toplam can kaybı ise 52 bin 147 olarak duyuruldu.