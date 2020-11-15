İngiliz sürücü, bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı

4 hours önce
0 109 Bir dakikadan az

İngiltere’de 70 yaşındaki bir sürücü, bir dakikada 6 kez kaza yaptı.

Dönüş yaptığı sırada çöp kutusuna çarpan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek trafikteki ve park halindeki araçlara, son olarak da duvara çarptı.

Kaza, İngiltere’nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde meydana geldi. Aracıyla sağa dönmeye çalışan 70 yaşındaki sürücü, çöp kutusuna çarptı. Panik olan sürücü, aracı geri hareket ettirerek park halindeki araca sürttü ve daha sonra yolun ortasında duran başka bir araca çarptı.

Daha da panik olan sürücü, hızla aracı ileriye doğru hareket ettirerek, daha önce çarptığı otomobilin arkasında bekleyen diğer otomobile de çarptı. Bu sırada ilk çarptığı araçtan inen sürücünün uyarılarına rağmen aracı hareket ettiren yaşlı adam, kaldırıma çıkarak direğe çarptı ve son olarak da bir binanın duvarına çarparak durabildi. İngiliz medyası, 70 yaşındaki sürücünün hafif yaralandığını duyurdu. Kaza anları ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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