Sık egzersiz yapmayan kişilerin depresyona yakalanma ihtimali iki kat daha fazla

2 days önce
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, sık egzersiz yapmayan kişilerin depresyona yakalanma riskinin egzersiz yapanlara göre iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, sık egzersiz yapmayan kişilerin depresyona yakalanma riskinin egzersiz yapanlara göre iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

University College London’dan bilim insanları, egzersizin depresyon üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, 40 ila 69 yaşlarında 150 binden fazla katılımcı 7 yıl boyunca izlendi. Katılımcılar ayrıca, depresyon ve kaygı düzeylerini ölçen bir anket doldurdu.

Çalışmada sık spor yapmayan ve kasları zayıf olan bireylerin, sık egzersiz yapanlara göre depresyona yakalanma ihtimalinin iki kat ve kaygı oranlarının yüzde 60 fazla olduğu görüldü.

Öte yandan, bilim insanları, egzersiz yapan bireylerin 7 yıl sonra daha sağlıklı bir zihne sahip olduğunu gözlemledi.

Çalışmanın yazarı Aaron Kandola, “Bu araştırmayla, fiziksel sağlık ile zihin sağlığı arasında bir ilişki olduğuna dair daha fazla kanıt ortaya koyduk. Egzersizler sadece fiziksel sağlık için değil zihin sağlığı için de yararlı olabilir.” dedi.

Daha önce yapılan çalışmalarda, egzersiz yapan kişilerin akıl hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğu belirtilmişti.

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