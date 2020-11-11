Bıçak zoru ile kaçırılan çocuk polis tarafından 200 mil takip sonrasında kurtarıldı

Sekiz yaşındaki bir çocuk, Galler’de bıçak zoru ile kaçırıldı ve polis tarafından kurtarılmadan önce 200 milden fazla yol kat edildi. Adı verilmeyen 8 yaşındaki çocuk, Buckinghamshire’daki Milton Keynes’e götürülmeden önce Anglesey’de gümüş bir Citroen Picasso araç ile kaçırıldı. Sahte plakalı araba, daha sonra Newport Pagnell yolunda M1 üzerinde Silahlı üç polis araç tarafından köşeye sıkıştırıldı. Olay yerinde dört kişi tutuklandı ve iki kişi daha sonra Galler’de gözaltına alındı. Bunlardan biri, 55 yaşındaki Wilfred Wong, bıçak taşımakla suçlandı.

Altı şüphelinin tamamı Pazartesi günü Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı. 8 yaşındaki Çocuğun şuan evinde “güvenli ve zarar görmemiş” olduğu söyleniyor.

Polis, kaçırmanın “münferit bir olay” olduğunu ve “yabancı saldırısı” olmadığını söyledi. 4 Kasım’da Anglesey’de çocuk kaçırma iddiasıyla ilgili bilgi talebi yayınlanmıştı. Dedektif Baş Müfettiş Gareth Evans şöyle dedi: “Bu, konuyla ilgili olanlar için korkutucu bir olaydı. Silahlı adam, okul yakınında görüldükten sonra polis tarafından yere vurularak ‘Bizim odak noktamız çocuğu sağ salim kurtarmak oldu. Bunun başarıldığını bildirmekten mutluluk duyuyorum ve hızlı yardımları için Northamptonshire’daki meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Olayla ilgili olarak tutuklanan altı yetişkinin hepsi adam kaçırmakla suçlandı. Bunlardan biri de bıçak bulundurmakla suçlandı. ” Kuzey Galler Polisi’nden Dedektif Müfettiş Chris Bell şunları söyledi: ‘Neyse ki çocuk Northamptonshire’daki meslektaşlarımız tarafından yapılan mükemmel erken araştırma çalışmalarından sonra güvenli ve iyi bir şekilde kurtarıldı.