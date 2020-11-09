Ulusal Karantina sırasında gereksiz yolculuklar yapan sürücüler, sigortalarının geçersiz olabileceği konusunda uyarıldı.

2 hours önce
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Sürücüler, bir kazaya karışırlarsa kaza sonrası yüklü miktarda ödeme yapabilme durumunda kalabilirler. Olası durumlar için sürücüler sigorta şirketleri  ile politikalarının neleri kapsadığı hakkında açıklama istemeleri öneriliyor.

Bir sürücünün zorunlu olmayan bir yolculuk sırasında bir kaza geçirmesi durumunda, sigortacının talebi reddetmesi mümkündür.

Aracınızı herhangi bir sigorta teminatı olmadan yolda bırakmak yasa dışıdır ve para cezasına neden olabilir.

İngiltere, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen hafta ülke çapında daha katı kurallara girdi ve insanların yalnızca belirli bir nedenle evlerini terk etmelerine izin verdi.

İnsanlar tıbbi ihtiyaçlar, çocuk bakımı veya eğitim, yiyecek ve temel ihtiyaçlar için alışveriş yapmak veya  insanlara bakım sağlamak için yolculuk yapabilir.

İskoçya, farklı düzeylerde kısıtlamalar altında bölgelere sahipken, Kuzey İrlanda şu anda dört haftalık bir “devre kesici” nin sonuna yaklaşıyor.

Galler, 17 günlük yangın alarmı kapatmasının sona ermesinin ardından şimdi yeni güvenlik önlemleri alıyor.

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