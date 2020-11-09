BAF, İzmir depreminin yaralarını sarmak için yardm kampanyası başlattı

İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6,9’luk depremin yaralarını sarmak için Britanya Alevi Federasyonu yardım kampanyası başlattı.

Depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşın ailelerine , ‘Dayanışma Yaşatır’ isimli bir bağış kampanyası başlatan Britanya Alevi Federasyonu, İzmir’e yardım eli uzatmak için kolları sıvadı.

BAF tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İzmir derpremini yaşayan ailelerimiz

ile dayanışma için el ele veriyoruz. Ailelerimiz kış koşullarında barınma, eğitim ve sağlık mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak için başlattığımız bu dayanışma hepimizin desteğiyle karşılık bulacak. Yardımlarımızı 22 Kasım 2020 Pazar kadar BAF hesabına gönderebilirsiniz.”