BAF, İzmir depreminin yaralarını sarmak için yardm kampanyası başlattı

2 hours önce
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İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6,9’luk depremin yaralarını sarmak için Britanya Alevi Federasyonu yardım kampanyası başlattı.

Depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşın ailelerine , ‘Dayanışma Yaşatır’ isimli bir bağış kampanyası başlatan Britanya Alevi Federasyonu, İzmir’e yardım eli uzatmak için kolları sıvadı.

BAF tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İzmir derpremini yaşayan ailelerimiz
ile dayanışma için el ele veriyoruz. Ailelerimiz kış koşullarında barınma, eğitim ve sağlık mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak için başlattığımız bu dayanışma hepimizin desteğiyle karşılık bulacak. Yardımlarımızı 22 Kasım 2020 Pazar kadar BAF hesabına gönderebilirsiniz.”
Bağış yapmak içn banka detayları:
Barclays Bank
Sort code: 20-46-60
Account No: 33019497
IBAN GB48BUKB 20466033019497
Ref: Izmir Earthquake
Daha fazla bilgi için:

Tel: 02082458482
britanyaalevifederasyon@gmail.com

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