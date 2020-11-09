İngiltere’de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

İngiltere’de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

İngiltere’de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı’nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeğini koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı. İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, sarayı çalışanlarının koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından arttırıldığını ve Noel yemeğinin iptal edileceğini aktardı.