Metropiltan Polis, bıçak taşıma suçu ile mücadele kapsamında ulusal düzeyde polis güçlerine katıldı

9 Kasım Pazartesi gününden itibaren, Metropolitan Polis Teşkilatı, Scepter Operasyonu’nun bir parçası olarak bıçak suçu ve daha geniş çaplı şiddetle mücadele etmek için ülke çapındaki diğer polis güçlerine katılacak.

Met’in dört bir yanından gelen memurlar, şiddetin en çok meydana geldiği alanlarda silah taraması ve devriye gezileri de dahil olmak üzere bir dizi operasyonel faaliyette yer alacak. Uyuşturucunun Londra’daki şiddetin yüksek bir oranıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz, bu nedenle memurlar, uyuşturucu sağlamak için yol ağlarını kullanan ve bu süreçte savunmasız insanları ve çocukları istismar edenleri hedeflemek için Otomatik Plaka Tanıma teknolojisini de kullanacak. Buna ek olarak, Met, ( British Transport Police ) İngiliz Taşımacılık Polisi’nden meslektaşları ile ekip oluşturacak ve nakliye merkezlerinde ve çevresinde suçluları caydırmak için uyuşturucu tespit köpekleri ve bıçak kemerleri yerleştirecek.

Uygulamanın yanı sıra eğitim, yönlendirme ve önleme üzerine güçlü bir odaklanma olacaktır. Memurlar gençlerle konuşacak, mevcut destek hizmetlerinin ayrıntılarını ve onlara bıçak taşımanın yıkıcı sonuçları hakkında bilgi verecek değerli bilgiler sunacak. Memurlar ayrıca, savunmasız bir gence sorumsuzca bıçak satmamalarını sağlamak için işletmelerle ilişki kuracaklar.

Met’in Şiddet Lideri Komutan Jane Connors şunları söyledi:

“Bıçak suçunun Londra’daki aileler ve topluluklar üzerindeki kalp kırıcı etkisini biliyoruz, bu nedenle bu salgına rağmen bununla mücadele Met’deki herkes için bir öncelik olmaya devam ediyor.

“Sadece yüksek derecede zarar veren suçlularla uğraşmakla kalmayıp, aynı zamanda ilk etapta şiddetin ortaya çıkmasını önlemeye kararlıyız, memurlar gençlere eğitim ve müdahaleye odaklanıyor.

“Sokakta bir dizi faaliyet yürüten polisler görmeyi bekleyebilirsiniz – bunların hepsi bıçak suçunu ortadan kaldırmayı ve içinde yaşadığınız bölgeleri daha güvenli tutmayı amaçlıyor.

“Bu operasyon, görevlilerin zaten her gün yaptığı ve kışa kadar devam edecek olan bir yoğunlaştırma işlemidir.

“Bıçak suçu hakkında bilgisi olan herkesten de haber almamız gerekiyor. Herhangi bir bilginiz varsa, lütfen polis veya Crimestoppers ile iletişime geçin – anonimliğiniz garantilidir. Zor bir karar gibi gelebilir ama birisinin oğlunun veya kızının hayatını kurtarabilir. ”

Toplum istihbaratı, yalnızca suçu tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda önlemek, Londra’yı güvende tutmak ve genç hayatları kurtarmak için de büyük bir etkiyle kullanılabilir.

Sahip olabileceğiniz hiçbir ayrıntı çok küçük değildir – her bir bilgi parçası Londra’daki bıçak suçuyla mücadeleye yardımcı olur.

Polisle konuşmak istemiyorsanız, 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers ile iletişime geçin. Onlar tamamen bağımsız bir yardım kuruluşudur ve yüzde 100 anonim kalırsınız, asla adınızı sormazlar ve aramanızı, IP adresinizi veya cihazınızı izleyemezler.Alternatif olarak, web sitelerini https://crimestoppers-uk.org/ ziyaret edin.

Bıçak veya başka bir silah taşıdığından şüphelendiğiniz birinden endişeleniyorsanız, https://www.knifefree.co.uk/get-help-support/