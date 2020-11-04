Oxford aşı komitesi; COVID-19 aşı’sı Noel’den önce ‘ Küçük bir Şans ‘ ile hazır olabilir.

Oxford yöneticisi; Noel’den önce bir aşının hazır olma ihtimalinin “küçük” olduğunu söyledi.

Aşı deneyleri baş araştırmacısı Andrew Pollard, Bilim ve Teknoloji Komitesine verdiği demeçte, Oxford Üniversitesi denemesinin, yıl sonundan önce işe yarayıp yaramadığını ortaya çıkaran geç dönem sonuçlarını sunabileceği konusunda “iyimser” olduğunu söyledi.Aşının Noel’e kadar hazır olup olmayacağı sorulduğunda, “Bunun mümkün olması için küçük bir şans var ama bilmiyorum.

“Denemelerimiz, dünya çapında devam eden birçok denemeden yalnızca biri ve bunların bir kısmı yıl sonundan önce de raporlanabilir.Ancak, aşıların uygulanmasına ilişkin zaman çizelgesinin hala belirsiz olduğunu söyledi.Boris Johnson’ın da belirttiği üzere 2021’in ilk yarısında bir aşı görebileceğimizi düşünüyorum.”

Bir koronavirüs aşısı henüz onaylanmadı ve halka sunulmadan önce güvenli ve etkili olduğunu onaylamak için düzenleyicilerden geçmesi gerekecek.Şu anda son aşama klinik deneylerde olan ve haftalar içinde düzenleyicilere klinik verileri gönderebilecek iki öncü var.Bunlar, Alman firması BioNtech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’dan potansiyel aşılardır.