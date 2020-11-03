İngiltere’deki Kıbrıslı öğrenciler endişeli

İngiltere’de 1 ay sürecek karantina Kıbrıslı öğrencileri adaya geri dönmeye zorluyor.İkinci kez ülke çapında karantina ilan edilmesi nedeniyle İngiltere’de okuyan Kıbrıslı öğrenciler Kıbrıs’a geri dönmeye çalışıyor.Karantinanın 2 Aralık’ta sona erecek olmasına rağmen seyahatlerin bir ay boyunca kısıtlanacak olması, hastalığın artarak devam etmesi ve uçuşlar ile karantina ile ilgili belirsizlik öğrencileri tedirgin ediyor.

Birçok okul ve üniversite dersleri çevrimiçi olarak yürütürken, uçuşların Kasım ayından itibaren azaltılacak olması öğrencileri geri dönmeye teşvik ediyor.

İngiliz hükümeti, “İş, eğitim veya yasal olarak izin verilen diğer muafiyetler dışında uluslararası veya Birleşik Krallık içinde seyahat edemezler” diye açıklama yaptı.

Alınan önlemler

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak.

Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

İnsanlar evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler kapsamında çıkmalarına izin verilecek. Farklı hane halkı üyeleri bir araya gelemeyecek.