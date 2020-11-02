İngiltere’de yeni yardım paketinin detayları belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’taki vatandaşlara ve işletmelere, hükümetin Koronavirüs salgını nedeniyle ek mali destek sağlandığını duyurdu.

1 Kasım Pazar günü Başbakan, hükümetin Furlough planı olarak da bilinen Coronavirüs İş Tutma Planı’nın ( CJRS ) Aralık ayına kadar açık kalacağını ve çalışanların çalışmadığı saatlerde mevcut maaşlarının yüzde 80’ini maksimum 2.500 pound’a kadar alacağını söyledi.

Genişletilmiş program kapsamında, işçi tutmanın işverenleri için maliyeti, Pazar günü sona eren mevcut programla karşılaştırıldığında azaltılacak. Bu, uzatılmış izin planı işverenler için Ekim ayına göre daha cömert olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, İngiltere’de kapanmaya zorlanan iş yerleri, Yerel Kısıtlamalar Destek Hibesi kapsamında ayda 3.000 pound ‘a kadar hibe alacak. Ayrıca Belediyelere yardım yapmaları için 1,1 milyar pound para verilecek.

İŞLETME HİBELERİ

Yerel veya ulusal kısıtlamalar nedeniyle İngiltere’de kapanması gereken işletmeler aşağıdakilerden yararlanmaya uygun olacaktır:

Rates değeri 15.000 pound veya altında olan işletmeler için hibeler ayda 1.334 pound veya iki hafta için 667 pound;

Rates değeri 15.000 – 51.000 pound arasında olan işletmeler için hibeler ayda 2.000 pound veya iki haftada 1.000 pound

Rates değeri 51.000 pound veya üzerinde olan mülkler için aylık 3.000 pound veya iki hafta için 1.500 pound destek sunulacak.

Kimler yardımları almaya hak kazanıyor?

İŞVERENLER

Birleşik Krallık banka hesabı ve Birleşik Krallık PAYE programları olan tüm işverenler hibeyi talep edebilir.

Ne işveren ne de çalışanın önceden CJRS’yi kullanmış olması gerekmez.

Hükümet, devlet tarafından finanse edilen kuruluşların, CJRS örneğinde olduğu gibi programı kullanmamasını beklemektedir, ancak kısmen kamu tarafından finanse edilen kuruluşlar, özel gelirleri kesintiye uğradığında uygun olabilir. Diğer tüm uygunluk koşulları bu işverenler için geçerlidir.

ÇALIŞANLAR

Bu uzantı kapsamında hak talebinde bulunulmaya uygun olmak için, çalışanların 30 Ekim 2020 23:59 tarihine kadar bir işverenin PAYE maaş bordrosunda olması gerekir. Bu, söz konusu çalışanın HMRC’ye ödemesini bildiren Gerçek Zamanlı Bilgi (RTI) sunumunun şu tarihte yapılmış olması gerektiği anlamına gelir: 30 Ekim 2020’den önce.

Mevcut CJRS kuralları uyarınca:

Çalışanlar her türlü sözleşmede olabilir. İşverenler, çalışanlarla herhangi bir çalışma düzenlemesini kabul edebilecektir.

İşverenler, çalışanlarının çalışmadığı saatler için hibe talebinde bulunabilirler ve bir talep döneminde çalıştıkları olağan çalışma saatlerine göre hesaplanır. Bu tür hesaplamalar, genel olarak şu anda CJRS kapsamındaki aynı metodolojiyi izleyecektir .

İzin verilen saatler için CJRS hibesi talep ederken , işverenlerin en az 7 ardışık takvim günü için rapor vermesi ve talepte bulunması gerekecektir.

İşverenlerin çalışılan saatleri ve bir çalışanın bir talep döneminde çalışması beklenen olağan saatleri bildirmesi gerekecektir.

Çalışılan saatler için, çalışanlara iş sözleşmelerine tabi olarak işverenleri tarafından ödeme yapılacak ve işverenler bu tutarlar üzerinden ödenmesi gereken vergi ve NIC’leri ödemekten sorumlu olacaktır.

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