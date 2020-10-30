Fransa’nın İslam karşıtı tutumu İngiltere’de protesto edildi

1 hour önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Fransa Büyükelçiliği önünde Macron’un İslam karşıtı sözleri protesto edildi. Boykot çağrısı yapan göstericiler, elçilik önünde cuma namazı kıldı. Burada Tekbir ve salavat getiren göstericiler, ellerinde “Peygamberimiz onurumuzdur”, Macron insanlığı bölme”, “Utan Macron”, “Peygamberimiz hayatımızdır” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri sonrası bir grup yürüyüşe geçti. Ünlü Fransız markaları önünde durarak slogan atan göstericiler polisin uyarılarına rağmen yürüyüşlerine devam etti. Bu sırada bir kişi gözaltına alındı.

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