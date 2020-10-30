İngiltere’de her hafta nüfusun yüzde 10’unun test edilmesi gündemde

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) her hafta nüfusun yüzde 10’unun test edilebileceği yeni bir planın hazırlığını yaptığı ortaya çıktı.

NHS, yerel sağlık yetkililerine yönelik bir yazı kaleme alarak, “koronavirüsle mücadelede yeni ve önemli bir cephe açmak üzere” 30 dakikalık salya testlerinin devreye sokulacağını duyurdu.

Guardian’ın ulaştığı yazıya göre, yerel sağlık yetkilileri, hızlı sonuç veren test kitlerini haftalık olarak sorumlu oldukları nüfusun yüzde 10’una uygulayacak şekilde teslim alabilecek.

Yeni planın yürürlüğe girmesi, ülke çapında haftada 5 milyon test yapılabilmesi anlamına gelecek. Halihazırda günde yaklaşık 300 bin PCR testi yapılıyor.