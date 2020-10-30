İngiltere’de her hafta nüfusun yüzde 10’unun test edilmesi gündemde

3 hours önce
0 111 Bir dakikadan az

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) her hafta nüfusun yüzde 10’unun test edilebileceği yeni bir planın hazırlığını yaptığı ortaya çıktı.

NHS, yerel sağlık yetkililerine yönelik bir yazı kaleme alarak, “koronavirüsle mücadelede yeni ve önemli bir cephe açmak üzere” 30 dakikalık salya testlerinin devreye sokulacağını duyurdu.

Guardian’ın ulaştığı yazıya göre, yerel sağlık yetkilileri, hızlı sonuç veren test kitlerini haftalık olarak sorumlu oldukları nüfusun yüzde 10’una uygulayacak şekilde teslim alabilecek.

Yeni planın yürürlüğe girmesi, ülke çapında haftada 5 milyon test yapılabilmesi anlamına gelecek. Halihazırda günde yaklaşık 300 bin PCR testi yapılıyor.

Öte yandan yerel sağlık otoriteleri bu planın tedarik ve uygulama yönünden eksikleri olabileceği kaygısını taşıyor. Temaslıların izlenmesi ve testlerin uygulanmasının yaratacağı maliyet de soru işaretlerine neden oluyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

54 mins önce
53

Virüse davetiye çıkarıyor

1 hour önce
98

İngiltere’de son 24 saatte 24 bin 405 yeni koronavirüs vakası

1 hour önce
43

Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021’de 50 milyon doz tedarik edecek

1 hour önce
63

Pandemide ‘sürü bağışıklığının’ gerçekleşeceği ilk ülke açıklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.