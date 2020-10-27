İngiltere’de 12 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi eczanelerde satışa sunulacak

İngiltere’deki eczane zinciri Boots hızlı Covid-19 antijen testini satışa sunmaya hazırlanıyor. Burundan alınan örneği 12 dakikada analiz eden test 120 Sterlin fiyatla satışa sunulacak.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yürütülen ve ücretsiz şekilde halka sunulan Covid-19 test hizmeti, ülkede ikinci dalganın başlamasıyla artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Test ihtiyacını karşılamak için hareket geçen özel sektör bu yöndeki girişimlerine hız verdi.

SATIŞA SUNULUYOR

LumiraDx devices tarafından üretilen ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 yüzden fazla hasta üzerinde denenen testin vakaların yüzde 97’sini tespit ettiği bildirildi.

Covid-19 antijen proteinini tespit eden 12 dakikalık test, şu ana kadar deneme aşamasındaki en ucuz ve en hızlı sonuç veren testlerden biri. Deneme aşamasındaki bir diğer hızlı test ise ortalama 90 dakikada sonuç üretiyor.

Boots halihazırda uçuş öncesi test yaptırma zorunluluğu bulunan ülkelere seyahat edecek yolcular için on mağazasında 48 saat içinde test sonucu bildiren sistemle hizmet veriyor. Bu sistemi 50 mağazaya daha yayma planı bulunan şirket, 12 dakikalık testlerin de önümüzdeki haftalarda satışa sunulacağını belirtiyor.

HERKES SATIN ALABİLECEK

NHS’nin sunduğu ücretsiz test hizmetinde yalnızca Covid-19 belirtileri gösteren kişiler test yaptırabilirken, özel sektörün sunduğu testlerden seyahat edeceklerin yanı sıra Covid-19’a yakalandığından kuşkulanan herkesin kullanımına açık olacak.

İngiltere’de yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük, koku ve tat alma kaybı ya da değişikliği Covid-19’un belirtileri olarak kabul ediliyor.

Salgının bahar aylarında yaşanan ilk dalgasından çok ağır etkilenen İngiltere’de günlük vaka sayısı haftalık ortalama 20 binin üzerinde seyrederken, hasteneye yatan kişi sayısı ve can kaybında da son haftalarda büyük artış yaşanıyor.

Günlük hastaneye yatan kişi sayısı bini geçti, geçtiğimiz hafta ortalama 151 kişi Covid-19 tanısıyla hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 45 bine yaklaştı.