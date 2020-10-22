British Airways bir kez daha kapasite düşürdü

British Airways, İngiliz hükümetinin uçuş öncesi yolculara test yapmayı benimsememesinden dolayı kapasite düşürdüğünü açıkladı.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, yılın dördüncü çeyreğinde kapasitesinin yüzde 30’unu kullanacağını açıkladı. Şirket daha önce son çeyrekte yüzde 40 kapasite ile uçacağını duyurmuştu.

British Airways’in bağlı olduğu International Airlines Group (IAG) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 1,4 milyar euro kar elde eden şirketin bu yılın aynı döneminde 1,3 milyar euro operasyon zararı ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 7,3 milyar euro olan şirket cirosunun bu yılın aynı çeyreğinde yüzde 83 düşerek 1,2 milyar euroya gerilediğine dikkat çeken IAG, Avrupa’nın Covid-19’un ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sektörde beklenen toparlanmanın gerçeklemediğini ifade etti.

IAG’nin açıklamasının devamında, ”İngiliz hükümeti karantina yerine havalimanlarında hızlı testler yapma veya seyahat koridorları kurma konularını beklendiği kadar çabuk benimsemediği için müşteri güveni sağlanamadı. Bu nedenle işletme faaliyetleri sırasında net nakit akışındaki kırılma daha da uzayacak.” denildi.