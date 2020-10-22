Brexit anlaşmasına bir şans daha verilecek: AB Başmüzakerecisi Barnier Londra’da

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) Brexit ticaret anlaşmasında uzlaşıya varmak için son bir deneme gerçekleştiriyor. AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier bunu sağlamak için Londra’da.

İngiliz hükümeti müzakerelerin önünde engel teşkil eden konuları yeniden değerlendirmeyi kabul etti. Bu şekilde taraflar son kez yoğun bir müzakere trafiğine girecek.

Karar İngiliz başmüzakereci David Frost ile Barnier arasında gerçekleşen görüşme sonrası geldi. Görüşmeler şimdi yüz yüze devam edecek ve bir anlaşmaya varılıncaya kadar her gün yapılacak.

Bu amaçla ilk olarak AB heyeti pazar gününe kadar Londra’da kalacak. Daha sonra görüşmeler ya Londra’da ya da Brüksel’de devam edecek.

Müzakerelerde şu ana kadar gelinmiş olan aşama Başbakan Boris Johnson’ın “Brüksel’in tüm süreci temelden yeniden düşünmesi ve pozisyonunu değiştirmesi”ni istemesi aksi halde “İngiltere’nin anlaşmasız şekilde ayrılmaya hazır olduğunu” duyurması ile tıkanmıştı.

Sterlin uzun sürenin ardından değer kazandı

Şimdi bir kez daha anlaşma için küçük de olsa bir umut doğmuş oldu. Doğan bu iyimser hava ile İngiliz Sterlini, Dolar karşısında 1,6 cent değer kazandı ve parite 1,31’e geldi.

10 aşamalı plan

Barnier ve Frost 10 aşamalı bir plan üzerinde uzlaşarak müzakerelerin bir sonraki ve son aşamasına geçileceğini belirttiler. Haftasonu boyunca çalışacak olan heyetler AB liderleri ve İngiliz hükümetine sunmak için bir taslak nihai metni elde etmeyi hedefliyor. Bu gerçekleşirse kalan son müzakereler bu taslak üzerinden yapılacak.

Londra’ya göre hala pozisyonlar arasında önemli farklar var ancak yoğun görüşmeler esnasında bu farkların giderilebileceği ve bir köprü kurulabileceği umuluyor.

Barnier: Tüm taraflar fedarlık etmeli

Barnier, Londra’ya gitmeden önce Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada AB’nin amacının İngiliz hükümranlığına müdahale etmek veya ulusal hakları zayıflatmak olmadığını belirtmiş ancak uzlaşı olması için her iki tarafın da belli fedakarlıkları kabul etmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Kasım ortasına kadar bir anlaşma çıkmış olmalı

Varılacak uzlaşma metninin hem İngiliz Parlamentosu’nda hem de AB’de onaylanması gerekeceğinden en geç kasım ayı ortasında bir anlaşmanın çıkmış olması gerekiyor.

Uzlaşılamayan üç konu

Anlaşmanın önündeki en büyük üç engel konu olarak İngiliz sularındaki balıkçılık hakları, adil rekabet yasaları ve gelecekte ortaya çıkacak anlaşmazlıkların hangi platformda çözülecek olduğu meseleleri bulunuyor.