Kadınlarda Covid-19’un etkileri daha uzun sürebilir

7 hours önce
0 137 Bir dakikadan az

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi.

İngiltere’de King’s College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz’in kullandığı “Covid Semptom Çalışması” uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü.

Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu.

50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.

Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19’un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, “İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19’dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor.” diye konuştu.

Steves, Covid-19’un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
248

Hollanda’da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

6 days önce
1,243

Hindistan’da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

1 week önce
1,080

Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı!

1 week önce
1,496

İngiltere’de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.