İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kapanan mağaza sayısında rekor artış

4 hours önce
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İngiltere genelindeki kapanan mağaza sayısının yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı.

Yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının ocak ve haziran ayları arasında koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde 11 bini aşkın mağaza kepenk kapattı.

5 binden fazla mağaza açılmış olmasına rağmen bunun yeterli olmadığı ve ana caddelerdeki sayının 6 bin civarında azaldığı belirtiliyor.

Araştırmanın verilerine göre kapanan dükkanlar mağaza zincirleri, post office ve banka gibi yerleri kapsıyor. Verilerin bağımsız olan küçük işletmeleri kapsamadığı ifade edildi.

Ana cadde üzerindeki mağazaların korona virüs pandemisin’den çok önceleri hali hazırda zor durumda olduklarına da yer verildi.Alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişimlerle birlikte online alışverişin yaygınlaştığı ve pandemi sürecinde de bu değişimin hızlandığı ifade ediliyor.

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