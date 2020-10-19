İngiltere’de direksiyon başında telefonuna dokunan yandı: ‘200 pound ceza’

1 hour önce
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İngiltere’de sürücüler artık direksiyonda telefonlarında yakalanırlarsa 200 pound para cezasına çarptırılacaklar.

Şu anda mevzuattaki bir boşluk, sürücülerin direksiyon başında telefonları ile ilgilenmeleri durumunda ceza yemelerini engelliyor. Sürücüler seyir halindeyken fotoğraf çekip, oyun oynayabiliyor, müzik dinlemek için telefonlarını kullanabiliyor ve yakalansalar bile ceza ödemiyor sadece uyarı alıyorlar.

Ancak yeni düzenlemeye göre direksiyon başında telefona sadece dokunsalar bile 200 pound caza ile karşı karşıya kalacaklar. Ulaştırma Bakanlığı, tüm telefon işlevlerinin direksiyon başında yasaklanması için Bakanlarla bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YASAKLANDI

Bu yeni yasanın tek istisnası, araca paket servisi hizmeti alanlar cep telefonlarını temassız ödemeler için kullanabilecek. Mevzuatın önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe gireceği düşünülüyor ve eller serbest görüntülü görüşme ve video akışı şimdiden yasaklanmış durumda.

Elde tutulan cihazlara dokunarak yakalanan sürücülere altı ceza puanı ve 200 pound para cezası verilecek. Sürücüler, torpidoya sabitlenmiş bir uydu navigasyon cihazı gibi sürüş sırasında “eller serbest” cihazları güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

2019 yılında, cep telefonu kullanan bir sürücünün karıştığı kazalarda İngiltere yollarında 18 ölüm ve 135 ciddi yaralanma dahil olmak üzere 637 kaza yaşandı.

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