Coronavirus: Bölgem hangi kademe – ve üç kademeli kısıtlamanın kuralları nelerdir?
Hükümet, COVID-19 oranları arttıkça veya azaldıkça bölgelere farklı kısıtlamalar getiriyor.
İngiltere’nin üç aşamalı yerel kısıtlama önlemleri sistemine yeni alanlar eklendi.
Yerel COVID Uyarı Düzeyleri – “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” – yerel enfeksiyon oranlarına bağlı olarak uygulanmaktadır.
Farklı katmanlar için kurallar nelerdir – ve alanınız hangisi?
Seviye 1 – Orta
Barlar, barlar ve restoranlar için saat 22: 00’de sokağa çıkma yasağı
Cenaze, düğün gibi bazı ortamlar dışında altıdan fazla kişinin toplanması yasaklandı
Seviye 1’deki alanlar:
Aşağıda listelenen yerler haricinde İngiltere’de her yer Seviye 1’de.
Kademe 2 – Yüksek:
Evlerin kapalı alanlarda karıştırılmasına izin verilmiyor
Altı kuralı özel bahçeler ve dış mekanlar için geçerlidir – sosyal mesafe kuralları da geçerlidir
Publar ve restoranlar açık kalıyor, ancak içeride hane halkı karışmıyor ve saat 22: 00’de kapanıyor.
Seviye 2’deki alanlar:
Aşağıdaki alanlar Kademe 2’ye 17 Ekim’de girecek:
- London
- Essex
- Elmbridge, Surrey
- Barrow-in-Furness
- York
- North East Derbyshire
- Erewash, Derbyshire
- Chesterfield
Aşağıdakilerin tümü 14 Ekim’den bu yana Kademe 2’de:
Cheshire
- Cheshire West and Chester
- Cheshire East
Greater Manchester
- Manchester
- Bolton
- Bury
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
- Salford
- Rochdale
- Oldham
Warrington
- Warrington
Derbyshire
- High Peak – the wards of Tintwistle, Padfield, Dinting, St John’s, Old Glossop, Whitfield, Simmondley, Gamesley, Howard Town, Hadfield South and Hadfield North
Lancashire
- Lancashire
- Blackpool
- Preston
- Blackburn with Darwen
- Burnley
West Yorkshire
- Leeds
- Bradford
- Kirklees
- Calderdale
- Wakefield
South Yorkshire
- Barnsley
- Rotherham
- Doncaster
- Sheffield
North East
- Newcastle
- South Tyneside
- North Tyneside
- Gateshead
- Sunderland
- Durham
- Northumberland
Tees Valley
- Middlesbrough
- Redcar and Cleveland
- Stockton-on-Tees
- Darlington
- Hartlepool
West Midlands
- Birmingham
- Sandwell
- Solihull
- Wolverhampton
- Walsall
Leicester
- Leicester
- Oadby and Wigston
Nottingham
- Nottinghamshire
- Nottingham City
Seviye 3 – Çok yüksek:
Özel bahçeler de dahil olmak üzere içeride ve dışarıda evlerin birbirine karışmaması
pub ve barlar kapalı
Restoran olarak çalışabilen restoran ve barların açık kalmasına izin verilir
Düğün resepsiyonu yok
Spor salonlarının, bahis dükkanlarının, kumarhanelerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapanması gerekip gerekmediğine yerel politikacılar karar verecek
Açık kalmak için gerekli olmayan dükkanlar, okullar ve üniversiteler
Gerekli olmayan seyahatlerden kaçının
Tavsiye edilmeyen alan dışına seyahat edin
3. Seviye bir bölgede ikamet ediyorsanız, Birleşik Krallık’ın başka bir yerinde gece kalmaktan kaçının
Başka bir yerde ikamet eden kişiler, bir Kademe 3 bölgesinde bir gece kalmaktan kaçınmalıdır
Seviye 3’teki alanlar:
Liverpool Şehir Bölgesi – spor salonları, eğlence merkezleri, bahis mağazaları, kumarhaneler ve yetişkin oyun merkezleri de kapanmalıdır.
- Liverpool
- Knowsley
- Wirral
- St Helens
- Sefton
- Halton
Sistem neden geliştirildi?
Ülkenin farklı bölgeleri, şu anda en hızlı yükselen Kuzey Batı ile farklı oranlarda COVID-19 bulaşma yaşıyor.
Hükümet, yerel bir kısıtlama yaklaşımının başka bir ulusal kilitlemeden daha etkili olacağına karar verdi.