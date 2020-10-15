Coronavirus: Bölgem hangi kademe – ve üç kademeli kısıtlamanın kuralları nelerdir?

Hükümet, COVID-19 oranları arttıkça veya azaldıkça bölgelere farklı kısıtlamalar getiriyor.

İngiltere’nin üç aşamalı yerel kısıtlama önlemleri sistemine yeni alanlar eklendi.

Yerel COVID Uyarı Düzeyleri – “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” – yerel enfeksiyon oranlarına bağlı olarak uygulanmaktadır.

Farklı katmanlar için kurallar nelerdir – ve alanınız hangisi?

Seviye 1 – Orta

Barlar, barlar ve restoranlar için saat 22: 00’de sokağa çıkma yasağı

Cenaze, düğün gibi bazı ortamlar dışında altıdan fazla kişinin toplanması yasaklandı

Seviye 1’deki alanlar:

Aşağıda listelenen yerler haricinde İngiltere’de her yer Seviye 1’de.

Kademe 2 – Yüksek:

Evlerin kapalı alanlarda karıştırılmasına izin verilmiyor

Altı kuralı özel bahçeler ve dış mekanlar için geçerlidir – sosyal mesafe kuralları da geçerlidir

Publar ve restoranlar açık kalıyor, ancak içeride hane halkı karışmıyor ve saat 22: 00’de kapanıyor.

Seviye 2’deki alanlar:

Aşağıdaki alanlar Kademe 2’ye 17 Ekim’de girecek:

London

Essex

Elmbridge, Surrey

Barrow-in-Furness

York

North East Derbyshire

Erewash, Derbyshire

Chesterfield

Aşağıdakilerin tümü 14 Ekim’den bu yana Kademe 2’de:

Cheshire

Cheshire West and Chester

Cheshire East

Greater Manchester

Manchester

Bolton

Bury

Stockport

Tameside

Trafford

Wigan

Salford

Rochdale

Oldham

Warrington

Warrington

Derbyshire

High Peak – the wards of Tintwistle, Padfield, Dinting, St John’s, Old Glossop, Whitfield, Simmondley, Gamesley, Howard Town, Hadfield South and Hadfield North

Lancashire

Lancashire

Blackpool

Preston

Blackburn with Darwen

Burnley

West Yorkshire

Leeds

Bradford

Kirklees

Calderdale

Wakefield

South Yorkshire

Barnsley

Rotherham

Doncaster

Sheffield

North East

Newcastle

South Tyneside

North Tyneside

Gateshead

Sunderland

Durham

Northumberland

Tees Valley

Middlesbrough

Redcar and Cleveland

Stockton-on-Tees

Darlington

Hartlepool

West Midlands

Birmingham

Sandwell

Solihull

Wolverhampton

Walsall

Leicester

Leicester

Oadby and Wigston

Nottingham

Nottinghamshire

Nottingham City

Seviye 3 – Çok yüksek:

Özel bahçeler de dahil olmak üzere içeride ve dışarıda evlerin birbirine karışmaması

pub ve barlar kapalı

Restoran olarak çalışabilen restoran ve barların açık kalmasına izin verilir

Düğün resepsiyonu yok

Spor salonlarının, bahis dükkanlarının, kumarhanelerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapanması gerekip gerekmediğine yerel politikacılar karar verecek

Açık kalmak için gerekli olmayan dükkanlar, okullar ve üniversiteler

Gerekli olmayan seyahatlerden kaçının

Tavsiye edilmeyen alan dışına seyahat edin

3. Seviye bir bölgede ikamet ediyorsanız, Birleşik Krallık’ın başka bir yerinde gece kalmaktan kaçının

Başka bir yerde ikamet eden kişiler, bir Kademe 3 bölgesinde bir gece kalmaktan kaçınmalıdır

Seviye 3’teki alanlar:

Liverpool Şehir Bölgesi – spor salonları, eğlence merkezleri, bahis mağazaları, kumarhaneler ve yetişkin oyun merkezleri de kapanmalıdır.

Liverpool

Knowsley

Wirral

St Helens

Sefton

Halton