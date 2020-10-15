Coronavirus: Bölgem hangi kademe – ve üç kademeli kısıtlamanın kuralları nelerdir?

1 hour önce
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Hükümet, COVID-19 oranları arttıkça veya azaldıkça bölgelere farklı kısıtlamalar getiriyor.

İngiltere’nin üç aşamalı yerel kısıtlama önlemleri sistemine yeni alanlar eklendi.

Yerel COVID Uyarı Düzeyleri – “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” – yerel enfeksiyon oranlarına bağlı olarak uygulanmaktadır.

Farklı katmanlar için kurallar nelerdir – ve alanınız hangisi?

Seviye 1 – Orta

Barlar, barlar ve restoranlar için saat 22: 00’de sokağa çıkma yasağı
Cenaze, düğün gibi bazı ortamlar dışında altıdan fazla kişinin toplanması yasaklandı
Seviye 1’deki alanlar:

Aşağıda listelenen yerler haricinde İngiltere’de her yer Seviye 1’de.

Kademe 2 – Yüksek:

Evlerin kapalı alanlarda karıştırılmasına izin verilmiyor
Altı kuralı özel bahçeler ve dış mekanlar için geçerlidir – sosyal mesafe kuralları da geçerlidir
Publar ve restoranlar açık kalıyor, ancak içeride hane halkı karışmıyor ve saat 22: 00’de kapanıyor.
Seviye 2’deki alanlar:

Aşağıdaki alanlar Kademe 2’ye 17 Ekim’de girecek:

  • London
  • Essex
  • Elmbridge, Surrey
  • Barrow-in-Furness
  • York
  • North East Derbyshire
  • Erewash, Derbyshire
  • Chesterfield

Aşağıdakilerin tümü 14 Ekim’den bu yana Kademe 2’de:

Cheshire

  • Cheshire West and Chester
  • Cheshire East

Greater Manchester

  • Manchester
  • Bolton
  • Bury
  • Stockport
  • Tameside
  • Trafford
  • Wigan
  • Salford
  • Rochdale
  • Oldham

Warrington

  • Warrington

Derbyshire

  • High Peak – the wards of Tintwistle, Padfield, Dinting, St John’s, Old Glossop, Whitfield, Simmondley, Gamesley, Howard Town, Hadfield South and Hadfield North

Lancashire

  • Lancashire
  • Blackpool
  • Preston
  • Blackburn with Darwen
  • Burnley

West Yorkshire

  • Leeds
  • Bradford
  • Kirklees
  • Calderdale
  • Wakefield

South Yorkshire

  • Barnsley
  • Rotherham
  • Doncaster
  • Sheffield

North East

  • Newcastle
  • South Tyneside
  • North Tyneside
  • Gateshead
  • Sunderland
  • Durham
  • Northumberland

Tees Valley

  • Middlesbrough
  • Redcar and Cleveland
  • Stockton-on-Tees
  • Darlington
  • Hartlepool

West Midlands

  • Birmingham
  • Sandwell
  • Solihull
  • Wolverhampton
  • Walsall

Leicester

  • Leicester
  • Oadby and Wigston

Nottingham

  • Nottinghamshire
  • Nottingham City

Seviye 3 – Çok yüksek:

Özel bahçeler de dahil olmak üzere içeride ve dışarıda evlerin birbirine karışmaması
pub ve barlar kapalı
Restoran olarak çalışabilen restoran ve barların açık kalmasına izin verilir
Düğün resepsiyonu yok
Spor salonlarının, bahis dükkanlarının, kumarhanelerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapanması gerekip gerekmediğine yerel politikacılar karar verecek
Açık kalmak için gerekli olmayan dükkanlar, okullar ve üniversiteler
Gerekli olmayan seyahatlerden kaçının
Tavsiye edilmeyen alan dışına seyahat edin
3. Seviye bir bölgede ikamet ediyorsanız, Birleşik Krallık’ın başka bir yerinde gece kalmaktan kaçının
Başka bir yerde ikamet eden kişiler, bir Kademe 3 bölgesinde bir gece kalmaktan kaçınmalıdır
Seviye 3’teki alanlar:

Liverpool Şehir Bölgesi – spor salonları, eğlence merkezleri, bahis mağazaları, kumarhaneler ve yetişkin oyun merkezleri de kapanmalıdır.

  • Liverpool
  • Knowsley
  • Wirral
  • St Helens
  • Sefton
  • Halton

Sistem neden geliştirildi?

Ülkenin farklı bölgeleri, şu anda en hızlı yükselen Kuzey Batı ile farklı oranlarda COVID-19 bulaşma yaşıyor.

Hükümet, yerel bir kısıtlama yaklaşımının başka bir ulusal kilitlemeden daha etkili olacağına karar verdi.

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