İngiltere’nin ilk başörtülü Belediye Başkanı, ırkçılıkla suçladığı İşçi Partisinden istifa etti

İngiltere’nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, “beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı” gerekçesiyle üyesi olduğu İşçi Partisinden istifa etme kararı aldı.

İngiltere‘nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, “beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı” gerekçesiyle üyesi olduğu İşçi Partisinden istifa etme kararı aldı.