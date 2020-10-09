Yeni doğan bebek corona virüsü yendi

5 hours önce
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Yıllar önce katıldığı bir ses yarışması ile ünlenen Casey Goode, doğum yaptıktan bir gün sonra bebeğinin hastane görevlisinden corona virüs kaptığını öğrendi.

Yıllar önce katıldığı bir ses yarışması ile ünlenen Casey Goode, doğum yaptıktan bir gün sonra bebeğinin hastane görevlisinden corona virüs kaptığını öğrendi. Yoğun bakıma alınan Maximilllian 3 günlük tedavinin ardından virüsü yendi.

Quigley adıyla tanınan Casey Goode ile eşi Alex Goode ilk çocuklarını 18 Eylül’de kucaklarına aldı. Çift, bir gün sonra oğullarının corona virüse yakalandığını öğrendi.

Casey Goode, sosyal medya hesabından Maximilllian adını verdikleri bebeklerinin virüsü kendisine bakan bir hastane görevlisinden kaptığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Üç günlük tedavinin ardından Maximilllian, hayata tutundu ve ailesiyle eve döndü.

Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran Casey Goode, hastaneden taburcu edildikleri mesajını yazdı.

Goode, oğlunun corona virüsten kaynaklanan semptomlarının çoğunun kaybolduğunu, ateşinin geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana normale döndüğünü söylerek, oksijen seviyesinin de olması gereken değerlere geldiğini belirtti.

Goode, Maximilllian’ın normal bebekler gibi beslendiğini ve uyuduğunu, sadece biraz burun akıntısının olduğunu söyledi. Goode, kendisinde corona virüs ile ilgili semptom olmadığını da belirtti.

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