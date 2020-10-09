Aşı yarışında en önde olan İngiltere’nin planı sızdı! Aralık ayından önce geliyor

Ulusal Sağlık Sistemi’nin corona virüsü aşısı belgelerine ulaşan İngiliz basını muhtemel takvimi kamuoyuna duyurdu. Buna göre İngiltere’de önümüzdeki ay beş aşı merkezinin faaliyete geçirileceği ve günde on binlerce kişiye aşı yapılacağı belirtiliyor.

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor. Mevcut çalışmalarda en önde gösterilen Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir gelişme ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaynak Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) aşı planlarıyla ilgili önemli belgelere ulaştı. Buna göre NHS en erken önümüzdeki ay itibarıyla ülke genelinde beş aşı merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Söz konusu merkezlerin başkent Londra, Hull ve Leeds şehirlerinde konumlandırılması bekleniyor.

MOBİL NOKTALAR DA KURULACAK

Aşının bu ay içinde kesin sonuçlarıyla birlikte onaylanması halinde NHS çalışanları merkezlere yönlendirilmeye başlanacak. Noel dönemi itibarıyla günde on binlerce kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Ordunun da aşının dağıtımında rol alacağı öğrenilirken, merkezlerin yanı sıra mobil aşı noktalarının da kurulacağı belirtiliyor.

kaynak, “Aşıyla ilgili sonuçları en erken bu ay içinde alacağız. Bu da en iyi senaryonun Noel’den önce devreye gireceğini gösteriyor. Ancak her şey plana uygun gidiyor. Onay alındığı takdirde bir gecikme olmayacak” dedi.

ÖNCELİK LİSTESİ BELLİ



Aşının ülkedeki yetkili kurumların haricinde Avrupa İlaç Ajansı’ndan da onay alması gerekiyor. Aşının ilk olarak en çok ihtiyaç duyan kişilere uygulanacağı da gelen haberler arasında. Buna göre sırasıyla bakımevi sakinleri ve çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ve NHS görevlileri, 65 yaş üzeri vatandaşlar, risk grubundaki genç yetişkinler ve 50 yaş üzeri kişiler ilk olarak aşılanacak.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMİŞTİ



Oxford Üniversitesi’yle birlikte corona aşısı üzerinde çalışan AstraZeneca ilaç şirketi, eylül ayı başında üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Söz konusu karar aşıyı gönüllü olarak deneyen kişilerden birinde ciddi nörolojik yan etkiler görülmesi üzerine alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından çalışmalar 13 Eylül’de yeniden başladı.