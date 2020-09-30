İngiliz milletvekilleri ‘soykırım’ ile suçlanan Çin’le ticari ilişkileri sonlandırmak istiyor

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik soykırım suçu işlediği görüşünü savunan bazı İngiliz milletvekilleri, Pekin ile ticari ilişkilere son verilmesini istiyor.

İngiliz parlamentosunda, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur ve Müslüman azınlıklara karşı işlediği insan hakları ihlallerini durdurmak için kampanya yürüten Sir Ian Duncan Smith, farklı partilerden milletvekillerinin soykırım ile suçlanan ülkelerle ticaretin sonlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı üzerine çalıştığını açıkladı.

Söz konusu tasarının yasalaşması, ardından Çin’in “soykırım suçu” işlediğinin yüksek mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler son bulabilir.

Sir Iain daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Çin hükümetinin “Uygur halkını sistematik olarak ortadan kaldırılmaya çalıştığına” ikna olduğunu söylemişti.

İngiliz milletvekilleri: Çin, Uygurlara karşı sistematik etnik temizlik yapıyor

Eylül ayının başında 10 Milletvekili, “Uygur halkına karşı sistematik ve hesaplanmış bir etnik temizlik” olarak niteledikleri Çin’in Doğu Türkistan’daki faaliyetlerini kınayan bir mektup imzalamıştı.

İşçi Partisi Milletvekili Siobhain McDonagh, Uygurlara yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak nitelerken, Başbakan Boris Johnson da ülkesinin endişelerini Birleşmiş Milletler ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getireceklerini belirtti.

İngiliz mahkemesi soykırım iddialarını araştıracak

Yargı kanadında ise, kamu mahkemesi, Dünya Uygur Kongresini temsil eden bir insan hakları avukatının Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinin “soykırım” olup olmadığının soruşturulması talebini kabul etti.

Başvuruyu kabul eden Londra kamu mahkemesinde duruşmaların gelecek yılın ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Duruşmalarda soykırım iddialarını destekleyecek kanıtların ve ifadelerin ortaya konulmasının Çin’i hak ihlallerinden sorumlu tutmaya yönelik önemli bir girişim olacağı belirtiliyor.