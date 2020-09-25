Londra, ulusal koronavirüs izleme listesine alınacak

İngiltere’nin başkenti Londra’da, koronavirüs vakaların hızla artmasından dolayı ulusal koronavirüs izleme listesine alınacağı duyuruldu.

Bununla birlikte Leeds, Cardiff ve Swansea gibi şehirlerinde çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı açıklandı.

Şu anda Londra’da herhangi bir ek önlem alınmazken, koronavirüsün yayılmasını yakından izlemek için test kapasitesi artırılıyor.

Londra Belediye sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “Artık tüm Londralıların kendilerini, ailelerini ve toplumlarını güvende tutmak ve Londra ekonomisinin korunmasını sağlamak için bir araya gelip harekete geçme zamanının geldiğini hatırlatmak isteriz.”