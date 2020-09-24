Trump şimdi de Meghan Markle ve Prens Harry’e karşı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, TIME dergisi için kamera karşısına geçerek, “Bu hayatımızın en önemli seçimi. Oy verin” çağrısı yaptı. Evlilik öncesi ABD’de Trump karşıtı olduğu bilinen Markle’ın bu çağrısına ABD Başkanı’ndan tepki geldi.

İngiltere’de Sussex Dükü Presn Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olabilmek için kraliyetteki ‘üst düzey’ görvlerini bırakacaklarını açıklamıştı.Resmi olarak 31 Mart 2020’de kraliyetteki görevlerinden ayrılan çift öncelikle Kanada’ya gitmiş ardından da Markle’ın ülkesi ABD’ye giderek Los Angeles kentinde yaşamaya başlamışlardı.Burada Netflix ve pek çok firma ile milyonluk anlaşmalar imzalayan çift sosyal sorumluluk projelerine de bol bol destek verdi.Geçtiğimiz gün ise çift sürpriz bir şekilde TIME dergisi için kamera karşısına geçerek, ‘oy verin’ çağrısında bulundu.

TIME dergisi için çekilen videoda Meghan Markle, “Her zaman olduğu gibi aynı şeyi söylüyoruz. Bu hayatımızdaki en önemli seçim. Bu sefer geçekten öyle” diyerek oy verin çağrısı yaptı. Öte yandan Prens Harry de henüz oy kullanamadığını, Kraliyet Ailesi’nden olduğu için daha önce de hiç oy kullanmadığını ifade etti.İşte bu sözler Trump’ın tepkisini çekti.Basın mensuplarına konuşan Trump konuyla ilgili yönetilen bir soruya “‘Onun hayranı değilim. Bunu söyleyebilirim ki muhtemelen o da bunu duymuştur. Harry’ye bol şans diliyorum çünkü o şansa ihtiyacı olacak” dedi.Kraliyete katılmadan önce ABD’de bir oyuncu olan Markle’ın Trump’a karşı olduğu ve politikalarını desteklemediği biliniyordu.Ancak Prens Harry ilk kez bir seçim hakkında yorumda bulunarak herkesi şaşırttı.İddialara göre daha önce hiç oy kullanmayan ve siyasi görüş bildirmeyen kraliyet ailesi bu durumdan rahatsız oldu.Kraliyette yakın kaynaklar sarayın Harry ve Meghan’ın ‘çizgiyi aştığını’ düşündüklerini belirtti.

Ancak Buckingham Sarayı konu hakkındaki sorulara “Dük kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi değil’ diyerek ve yorumlarını ‘kişisel kapasiteyle yapılmış’ olarak tanımladı.