Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü

İngiltere’nin önde gelen bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüsün eskisine oranla alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı açıklandı.

Bununla birlikte, daha önceki çalışmaların aksine koronavirüs genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini belirtildi. Araştırmacılar, bu durumun daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyondan korunacağını gösterdiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

VİRÜS DAHA AZ ÖLDÜRÜCÜ, ANCAK DAHA FAZLA BULAŞICI OLDUĞU TEORİSİNİ ÇÜRÜTTÜ

Daha önce farklı bilim insanları, corona virüsün mutasyona uğradığını ancak daha az şiddetli ancak daha bulaşıcı hale geldiğini öne sürmüştü. Ancak Royal Society araştırmacıları, son bulguların ışığında bu teoriyi kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.

“ARTIK COVİD-19’U TEŞHİS ETMEK VE TEDAVİ ETMEK DAHA KOLAY, ÇÜNKÜ VİRÜS KARARLI BİR HALDE”

Konuyla ilgili açıklamaya yapan çalışmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Geoffrey Smith, “Yeni tip corona virüsün şu ana kadar oldukça kararlı olduğunu kanıtlamış olması iyi bir haber, çünkü bir hastalığı tespit etmek ve tedavi etmek daha kolay, oldukça sabit bir hale geldi. Tüm genom dizileme, yalnızca birinin enfekte olduğunu anlamamıza değil, aynı zamanda virüsün türünü kesin olarak tanımlamamıza ve böylece enfeksiyonun muhtemelen nereden geldiğini bulmamıza olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bir parçası olarak, uzmanlar virüsün İngiltere’deki kökeni inceledi ve virüsün en yakın akrabasının Çin’de bulunan RaTG13 adlı bir yarasa corona virüsü olduğunu buldular. Bununla birlikte ,araştırmacılar iki virüsün genetik kodunun yüzde 97 oranında aynı olduğunu ancak, viral genetik materyal söz konusu olduğunda bunun büyük bir fark olduğunu söyledi.

CORONA VİRÜSÜN ÇİN’DEKİ BİR LABORATUVARDA YARATILDIĞI İDDİASI KOMPLO TEORİSİNDEN İBARET

Araştımacılar, bu yüzden yeni tip corona virüs ile ile diğer koronavirüsler arasındaki farkın, laboratuvarda yapılmış ve kasıtlı olarak serbest bırakılamayacak kadar büyük olduğunu ve virüsün Çin’deKİ bir laboratuvardan çıktığına dair iddiaların yalnızca komplo teorisi olduğunu bildirdi. Royal Society araştırmacı çalışmalarının virüsün insanlara doğrudan yarasalardan veya bir aracı memeli konakçı yoluyla atladığını ve mutasyondaki yavaşlamasının onun doğal bir virüs olduğunu kanıtladığını söyledi.