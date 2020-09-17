Barbados’tan Kraliçe Elizabeth’e “bağımsız devlet istiyoruz”‘ başvurusu

5 hours önce
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Karayipler’de bir ülke olan Barbados, 2021 yılında “tam bağımsız bir cumhuriyet devlet” sistemine geçiş için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten onay alındığı duyuruldu.

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’ta İngiltere Kraliyet Ailesi’ni temsil eden ve Barbados’un Valisi olan Sandra Mason’dan kritik hamle geldi. Barbados’un Valisi Mason, dün yaptığı açıklamada, bölgenin İngiliz İmparatorluğu’ndan bağımsızlığının 55’inci yıl dönümü olan 30 Kasım 2021’de tam tam bağımsız olarak cumhuriyet sistemiyle yönetileceğini duyurdu.

“SÖMÜRGE GEÇMİŞİ BİTTİ, DEVLET BAŞKANI İSTİYORUZ”

Barbados Başbakanı Mia Mottley’in talimatıyla açıklama yapan Vali Mason, “Yarım asır önce yarı bağımsızlığına kavuşan ülkemiz, kendi kendini yönetme kapasitesinden şüphe duyulmayacak noktadadır. Sömürge geçmişimizi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi. Barbadoslular Barbados bir devlet başkanı istiyor. Bu, kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair nihai güvenin ifadesidir” dedi. Buckingham Sarayı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, kararın, Barbados hükümeti ve halkının meselesi olduğu ifade edildi.

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