Kuzey Doğu İngiltere’de yeni yerel kısıtlamalar getiriliyor

7 hours önce
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Kuzeydoğu İngiltere’de yeni yerel kısıtlamalar getiriliyor – bar ve publar gece saat 10’da kapanacak ve hane dışındaki kişilerle sosyalleşme yasaklanacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Kuzey Doğu’da bulunan belediyeler ve yerel milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sabah Avam Kamarası’na yaptığı açıklamada önlemleri doğruladı.

Alınan kararlar, Northumberland, North Tyneside, South Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve County Durham’da Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

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