Bağdat’ta İngiliz diplomatlara saldırı iddiası

8 hours önce
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak basınında çıkan bazı haberlerde,İngiltere Büyükelçiliğinde görevli diplomatları taşıyan araç konvoyunun Bağdat’ın merkezindeki Yeşil Bölge yakınlarından geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı.

Söz konusu saldırıda can kaybının olup olmadığı belirtilmedi.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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