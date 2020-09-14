WTM Londra Fuarı ile ilgili kesin karar açıklandı Dünyanın önde gelen turizm ve seyahat Fuarı WTM Londra'nın 2020 kararı belli oldu.

WTM Londra Fuarı’nın 2020 yılında sanal olarak yapılacağı açıklandı. Bir sonraki yıla ilişkin ilk talep ve trendlerin belirlendiği fuar, kasım ayında tamamen sanal olarak yapılacak.

Organiztörlerin sanal etkinliğin ardından yüz yüze görüşme planlanacağını açıklayan WTM Londra Başkan Yardımcısı Simon Press, yapılmaya başlandığı 1980 yılından bu yana WTM Londra’nın ilk defa canlı etkinlik olarak yapılamayacağını belirtti. Press, ”Fuarın fiziksel olması için yorulmadan çalıştık anacak artan seyahat kısıtlamaları ve dünyadaki belirsizlik, denizaşırı pek çok ülkeden katılımcının fuara gelmesinin pratikte mümkün olmayacağını gördük. Öte yandan, Birleşik Krallık’ta iş etkinliklerine ve konferanslara izin verilip verilmeyeceği konusunda net bir bilgi yok. Bununla ilgili resmi karar da 1 Ekim tarihinde açıklanacak.” dedi.