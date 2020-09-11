İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine yükseldi

İngiltere’de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının son haftalarda yükseldiği ve r değerinin (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı) 1 ile 1,2 arasında olduğu belirtildi. Bununla birlikte, Imperial College of London tarafından yapılan yeni bir araştırmada ülkede virüs bulaştırma katsayısının 1,7 olduğu ve vaka sayısının haftada bir ikiye katlandığını öne sürüldü.

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle İngiltere’de günlük vaka artışının kontrolden çıktığı aktarıldı. Kullanıcıların Covid-19 semptomlarını kendi kendilerine rapor ettikleri hükümet tarafından finanse edilen bir uygulamadan alınan verilerde r değerinin İngiltere’de 1,3, İskoçya ve Galler’de 1,2 ve Kuzey İrlanda’da 1,1′ olduğu ifade edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rakamlarda da ülkedeki R değerinin ortalama olarak 1,2 olduğu görüldü.

IMPERIAL COLLEGE OF LONDON: VAKA SAYISI HER HAFTA İKİYE KATLANIYOR

Diğer taraftan, Imperial College London tarafından en son yapılan çalışmada ise R sayısının 1,7 olduğu ve vaka sayısının her hafta ikiye katlandığı öne sürüldü. Araştırmacılar, modelleme için 150 bin gönüllüden oluşan bir veritabanında yararlandı ve 18-24 yaş arasındaki gençlerin en yüksek enfeksiyon oranına sahip olduğunu buldu. Bununla birlikte, üniversiteden yapılan açıklamada ülkenin Yorkshire ve Humber kentleri ile kuzeydoğu ile kuzeybatı bölgelerinin salgından en fazla etkilendiği açıklandı.

Çalışmanın yöneticisi Profesör Paul Elliott, “Büyük ve sağlam veri setimiz, İngiltere genelinde vakaların hızla arttıığını ve artık corona virüsün sadece sağlık açlışanlarında yoğunlaşmadığı gösteriyor. Gördüğümüz şey, toplumdaki bir salgının kanıtı ve artan test kapasitesinin sonucu değil. Bu kritik bir zaman ve halkın, sağlık sistemimizin ve politika yapıcıların, rahatlığı göze alamayacağımız için durumun farkında olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Rakamlar, Başbakan Boris Johnson’ın ülkede altı kişiden fazla insanın toplanamayacağını açıklamasının ardından geldi.

R SAYISI 1’İN ALTINDA OLMALI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının kontrol altında tutulması için bir kişinin kaç kişiye virüs bulaştırdığını ifade eden r katsayısın 1’in altında olması gerektiğini belirtiyor.