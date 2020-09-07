Suffolk: 11. Sınıf öğrencisi okula giderken vuruldu

Bu sabah İpswich’te okula giderken 11.Sınıf öğrencisi bir silahlı çatışmada yaralandığı açıklandı.

Bölge sakinlerinin sabah saat 8:40 civarlarında bir silah sesi duyması üzerine polisler olay yerine çağırıldı.

Kesgrave Orta Okulu, 11. Sınıf öğrencilerinden birinin okula giderken ‘ciddi bir olaya’ karıştığını söyledi.

Bir anne, kızının ve diğer çocuklarının silah sesini duyduktan sonra dehşet içinde eve koştuklarını ve bir kadının ‘koş biri vuruldu’ diye bağırdığını belirtti.

Ebeveynler, okulun ve bir kreşin kapandığını bildirdi.

Polis, Suffolk, Kesgrave’da yaşayanlara evlerinde kalmalarını söylerken, sağlık görevlilerinin sedyede bir kişiyi tedavi ettiği görüldü.

Polis çevredeki yolları kapattıktan ve bölgede ‘büyük bir olay’ ile uğraştıklarını söylemesinden hemen önce olay yerinden bir hava ambulansı kalktı.